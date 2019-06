NASA, Ay yolculukları için bir müzik listesi oluşturuyor

Takvimler 16 Temmuz 1969’u gösterdiğinde Neil A. Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay yüzeyine inen ilk insanlar olmak üzere Dünya’dan yola çıktılar. İkili, 24 Temmuz 1969’da inişi tamamladılar ve Neil Armstrong, Ay yüzeyine ayak basan ilk insan olarak tarihe adını yazdırdı. 2019, insanlık tarihine geçen bu zorlu görevin 50. yılı olacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Apollo 11 görevinin 50. yıldönümüne özel olarak #NASAMoonTunes adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya dahilinde NASA, takipçilerinden son derece basit bir soruyu yanıtlamalarını istiyor; Ay’a giderken ne dinlemek isterdiniz?

3-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya dahilinde NASA, ThirdRockRadio ile birlikte Ay yolculuklarına uygun bir çalma listesi oluşturuyor. NASA, 2024 yılında Ay’a geri dönmeyi planlıyor ve astronotlar bu zorlu yolculuğu üç gün sürecek. Dolayısı ile çalma listesi pek de küçük olmayacak.

NASA, NASA Moon Tunes listesini bunu bir kez daha güncelledi ve BTS ile RM’nin Moonchild, Mikrokosmos ve 134340 şarkılarını çalma listesine ekledi. Sonuçta hangi astronot 400 bin kilometrelik bir yolculuğa çıkarken BTS dinlemek istemez ki. Siz de SoundCloud, YouTube gibi resmi yayın servislerinde yayınlanan şarkıları NASA’ya önerebilirsiniz.

50 years ago, NASA was preparing to land humans on the Moon. Now, we’re getting ready to return by 2024. In honor of the #Apollo50th anniversary, we’re making a playlist fit for a lunar journey with @ThirdRockRadio. Til June 28, share a song you’d include with #NASAMoonTunes! pic.twitter.com/FXxHsz5Hjj

— Johnson Space Center (@NASA_Johnson) June 3, 2019