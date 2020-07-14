Çift sarı çizgi ve engelli rampasına park

Başkent Lefkoşa’da çekilen bu fotoğraf, milletvekili arması taşıyan lüks aracın, birden fazla hakkı aynı anda ihlal ettiğini gösteriyor.

Fotoğrafı Havadis’e ulaştıran vatandaş, sivil bir yurttaşın bu ihlalleri yapması halinde yüzlerce lira cezayla karşı karşıya kalacağını belirterek, “Onlar vekil biz asıl. Vekilin asıla saygısı kalmadı” diyerek tepkisini dile getirdi.

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