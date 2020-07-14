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Çift sarı çizgi ve engelli rampasına park

14 Temmuz 2020
engelli park

Başkent Lefkoşa’da çekilen bu fotoğraf, milletvekili arması taşıyan  lüks aracın, birden fazla hakkı aynı anda ihlal ettiğini gösteriyor.
Fotoğrafı Havadis’e ulaştıran vatandaş, sivil bir yurttaşın bu ihlalleri yapması halinde yüzlerce lira cezayla karşı karşıya kalacağını belirterek, “Onlar vekil biz asıl. Vekilin asıla saygısı kalmadı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Engelli rampasını kapattı

Gideceği yere birkaç adım yürümek veya belediye park yerine 5 TL vermek istemeyen vekil veya arabayı kullanan yakını, park yasağını gösteren çift sarı çizgiye park etmesinin yanı sıra, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ile kaldırıma çıkmasına olanak sağlayan demir rampanın da önünü kapattı.
millet vekili engelli park


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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