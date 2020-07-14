KıbrısManşet

Mevsimlik işçi furyası

14 Temmuz 2020
Güven Bengihan
Güven Bengihan

 Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle kamunun dört bir yanında “mevsimlik işçi”, “geçici işçi”, “işçi”, “sözleşmeli” ve hizmet alımı adı altında istihdam furyası başlatıldı. Kıbrıs Türk Amme memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Sim TV’de katıldığı canlı yayında, birçok alanda kamuya yapılan seçim istihdamlarına dikkati çekti.

Kalkınmaya mevsimlik işçi

 

Kalkınma Bankasına tamamen yasadışı olarak 6 aylık mevsimlik işçi adında istihdam yapıldığına dikkati çeken Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın da mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapmaya çalıştığını anlattı.

 “Ne var ne yok” diyerek istihdam

 

Vakıflar Bankası’na da, tamamen yasadışı olarak sözleşmeli istihdam yapıldığını anlatan Bengihan, Halkın Partisi’nin de bu yasa ve etik dışı, fırsat eşitliği tanımayan istihdamlarda UBP’ye koltuk değneği olduğunu söyledi.  Vakıflar İdaresi’nde de bine yakın kişinin girdiği mülakatta ise “adın ne, ne var ne yok?” şeklinde abuk sabık sorularla istihdam yapıldığını kaydeden  Bengihan, bu zihniyetle mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı

 

165 geçici işçi

KTAMS Başkanı Bengihan, Koronavirüs nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk belirlenen tarihinde seçim yasakları öncesinde 165 geçici işçi alındığını da hatırlattı. Bengihan, bazı devlet kurumlarında da hizmet alımı adı altında seçim istihdamı yapıldığını belirtti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de KKTC bağlantılı yasa dışı bahis operasyonu

Türkiye’de KKTC bağlantılı yasa dışı bahis operasyonu

14 Temmuz 2020
Photo of Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar ile görüşecek

14 Temmuz 2020
Photo of Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplanıyor

14 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Lefkoşa’da iki özel laboratuvar PCR test yapacak

Pilli: Lefkoşa’da iki özel laboratuvar PCR test yapacak

14 Temmuz 2020
Photo of Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nda görev dağılımı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nda görev dağılımı yapıldı

14 Temmuz 2020
Photo of Gökçebel: Bu ideolojik bir dayatmadır

Gökçebel: Bu ideolojik bir dayatmadır

14 Temmuz 2020
Photo of Pegasus’tan Kıbrıs uçuşları ile ilgili açıklama

Pegasus’tan Kıbrıs uçuşları ile ilgili açıklama

13 Temmuz 2020
Photo of Karantinasız girişlere araçlı protesto

Karantinasız girişlere araçlı protesto

13 Temmuz 2020
Photo of Özersay’dan geçişlere dair Rum engellemelerine karşı AB ve BM’ye mektup

Özersay’dan geçişlere dair Rum engellemelerine karşı AB ve BM’ye mektup

13 Temmuz 2020
Photo of Kovid-19 tedbirlerine tam riayet

Kovid-19 tedbirlerine tam riayet

13 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı