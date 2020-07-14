Mevsimlik işçi furyası

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle kamunun dört bir yanında “mevsimlik işçi”, “geçici işçi”, “işçi”, “sözleşmeli” ve hizmet alımı adı altında istihdam furyası başlatıldı. Kıbrıs Türk Amme memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Sim TV’de katıldığı canlı yayında, birçok alanda kamuya yapılan seçim istihdamlarına dikkati çekti.

Kalkınmaya mevsimlik işçi

Kalkınma Bankasına tamamen yasadışı olarak 6 aylık mevsimlik işçi adında istihdam yapıldığına dikkati çeken Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın da mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapmaya çalıştığını anlattı.

“Ne var ne yok” diyerek istihdam

Vakıflar Bankası’na da, tamamen yasadışı olarak sözleşmeli istihdam yapıldığını anlatan Bengihan, Halkın Partisi’nin de bu yasa ve etik dışı, fırsat eşitliği tanımayan istihdamlarda UBP’ye koltuk değneği olduğunu söyledi. Vakıflar İdaresi’nde de bine yakın kişinin girdiği mülakatta ise “adın ne, ne var ne yok?” şeklinde abuk sabık sorularla istihdam yapıldığını kaydeden Bengihan, bu zihniyetle mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı

165 geçici işçi

KTAMS Başkanı Bengihan, Koronavirüs nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk belirlenen tarihinde seçim yasakları öncesinde 165 geçici işçi alındığını da hatırlattı. Bengihan, bazı devlet kurumlarında da hizmet alımı adı altında seçim istihdamı yapıldığını belirtti.