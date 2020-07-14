Avokadonun faydaları nelerdir?
Avokado, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengin bir meyvedir. Cilt sağlığı başta olmakla birçok faydası bulunan avokadonun faydaları nelerdir, avokado nasıl yenir?
AVOKADO NEDİR?
Bilimsel adı Persea americano olan avokado bir ağaç meyvesidir. Kabuğu yeşil, yenen kısımları beyaz, iri çekirdeklidir. Avokado tam olgunluğa toplandıktan sonra erişir. Lezzetini anlamak için olgunlaşmasını beklemek gerekmektedir. Hemen tüketmek için satın alıyorsanız, yumuşak olanı seçmeniz gerekir. Seçerken aynı zamanda kabuğunun da parlak ve kaygan olmasına, salladığınızda çekirdeğin sesinin gelmesine dikkat edin. Birkaç gün sonra tüketecekseniz eğer, sert olanı tercih etmeniz gerekir.
AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR?
Avokado, diğer meyvelere kıyasla sağlıklı yağ açısından oldukça zengin bir meyvedir. İçinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici özelliğe sahiptir.
Avokadoda bulunan vitaminler kanser hastalıklarına karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda içindeki fitokimyasallar, kemoterapi ilacı olan siklofosfamidin neden olduğu kromozom hasarını azaltmaktadır.
Aynı zamanda çok iyi bir Folat(folik asit) kaynağıdır. Sağlıklı bir hamilelik için önemli olan bu asit, yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olur.
Göz, cilt ve saç sağlığı için faydalı bir meyve olan avokado C vitamini, E vitamini, K vitamini, piridoksin (B6), tiamin (B1) niasin (B3), folat (B9), riboflavin (B2), pantotenik asit (B5) vitaminleri ve potasyum, demir, magnezyum, fosfor, bakır, çinko ve manganez mineralleri ile lutein, beta-karoten ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.
Cevizli avokado salatası tarifi
Malzemeler:
Bir olgun avokado
2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz içi
Zeytinyağı
1 diş sarımsak
3-4 yaprak fesleğen
Yarım limon suyu
Tuz / karabiber
AVOKADOLU YÜZ MASKESİ TARİFİ
Malzemeler:
1 avokado
1 çay kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı yeşil çay
Yapılışı: Avokadoyu kaşıkla kabuğundan sıyırın. Yeşil çayın üzerine koyarak havanda dövün ve üzerine yoğurdu ekleyin. Macun kıvamına gelince yüzünüze sürüp 10 dakika bekledikten sonra durulayın.