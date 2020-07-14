KKTC Covid-19 raporu Cumhurbaşkanlığı’nda

KKTC Covid-19 raporu bugün saat 14.35’te rapor hem Türkçe hem de İngilizce olarak Cumhurbaşkanlığı’na iletildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesi sonrası gazetecilerin epidemiyolojik raporla ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın defalarca raporu istediğini kaydeden Akıncı, Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin de raporu İngilizce istediğini ancak Türkçesi’nin dahi kendilerine iletilmemesini eleştirdi.

Akıncı, “Kıbrıs Rum tarafı bize raporu, üç defa güncelleyerek sundu, biz bir defa bile sunamadık. Kıbrıs Türk tarafını bu duruma düşürmek olmaz, bu büyük bir sorumsuzluktur, ciddiyetsizliktir demek zorunda’ kaldım. Ondan sonra da pişkince ‘hazırdır da Cumhurbaşkanı istese verecektik’ diye bir cevapla karşı karşıya kaldım. Hala bu rapor gelmiş değil” dedi.

Akıncı’nın bu açıklamasının ardından saat 14.35’te rapor hem Türkçe hem de İngilizce olarak Cumhurbaşkanlığı’na iletildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün yaptığı açıklamada, 45 sayfadan oluşan kapsamlı raporun Dünya Sağlık Örgütünün istediği şekilde hazırlandığını belirtmişti.