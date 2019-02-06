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Chrome’un daha az RAM tüketilmesi için çalışmalara başlandı

6 Şubat 2019
Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome’a yönetilen en önemli eleştirilerden birisi, tarayıcının RAM tüketiminin yüksek olması idi. Chrome bu sorundan kurtulmaya çalışıyor.

Google Chrome’un RAM tüketimini bilmeyen kalmadı. Hangi platformda kullanılırsa kullanılsın RAM’i adeta su gibi içen tarayıcı bu konuda çok eleştiri alıyor.

Görünüşe göre Google bu eleştirilere kulak tıkamıyor. Firmanın şu anda kaynakları daha verimli kullanan bir yapı üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Yeni geliştirilen özelliğin adı ise “Best Effort Tasks” olarak geçiyor. Bu özellik sayesinde bazı görevler ve işlevler, tarayıcı kapatılana kadar beklemeye alınıyor.

Keşfedilen kodlara göre yeni özellik sayesinde Chrome, kullanıcı verilerini diske yazma, önbellek temizleme, metrikleri raporlama ve bileşenleri güncelleme gibi işlemleri yalnızca tarayıcı kapalıyken gerçekleştirecek. Böylece tarayıcının sıradan bir internet gezintisi esnasında daha az kaynak tüketmesi sağlanacak.

Bu özellikler şu anda test aşamasında ve Google’ın bu değişiklikleri gerçekten yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Google Chrome’un RAM tüketiminin azalmasının, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için lütuf olacağı da bir gerçek. Bağımsız araştırmalara göre her 10 masaüstü kullanıcısının 7’si, cihazlarında gelen tarayıcı ne olursa olsun Chrome tarayıcı kullanıyor.

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