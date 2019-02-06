Fransa Cumhurbaşkanı Macron 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ ilan etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak ilan etti.

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin senelik yemek davetine katılan Macron, seçim kampanyasında vaat ettiği gibi Fransız takvimine “Ermeni Soykırımını Anma Günü”nü ekleyeceğini açıkladı.

Macron konuşmasında, “Fransa, her şeyden önce tarihe doğru bakmasını bilen bir ülke. Fransa, 1915 olaylarını o dönemde soykırım olarak tanıyan ve uzun bir mücadeleden sonra 2001’de bunu yasayla tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Gelecek haftalarda ise, ülkemizde 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak tanıyacağız.” ifadelerini kullandı.

La France regarde l’Histoire en face.

Comme je m’y suis engagé, dans les prochaines semaines, la France fera du 24 avril une journée de commémoration du génocide arménien.https://t.co/NjGIO3LDrZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 5, 2019

Vatandaşların geçmişle ilgili bütün gerçekleri öğrenmesi ve her türlü inkarcılığa karşı çıkması çağrısında bulunan Macron, bu kararı almadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdiğini söyledi.

Fransa’nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile dikkatli bir diyalog içinde olduğunu kaydeden Macron, IŞİD ile mücadele, temel özgürlükler, insan hakları konusunda Türkiye ile görüş ayrılıkları içinde olduklarını ifade etti.

Macron, bununla birlikte başta Suriye konusu olmak üzere ortak alanlardaki yakınsamanın, Türkiye ile diyaloğu gerekli kıldığını vurguladı ve kendisinin de bu diyaloğun kesilmesini reddettiğini ifade etti.

Macron’un yanı sıra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İl Başkanı Valerie Pecresse ve Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi Eş Başkanları Mourad Papazyan ile Ara Toranian gibi Ermeni lobisinin bilinen isimleri de davette yer aldı.

Fransa, 2001 yılında parlamentoda kabul edilen yasayla “Ermeni soykırımı”nı resmen tanımıştı.

Fransa’da daha sonra parlamentoda kabul edilen “Ermeni soykırımın reddedilmesini suç sayan” yasa ise ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti.