Chang’e 5 uzay aracı, Ay’a Çin bayrağı dikti

\u00c7in Ulusal Uzay \u0130daresi taraf\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde uzaya f\u0131rlat\u0131lan Chang'e 5 uzay arac\u0131, Ay\u2019a \u00c7in bayra\u011f\u0131 dikti.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7in Ulusal Uzay \u0130daresi, 24 Kas\u0131m\u2019da Ay'dan numune toplamas\u0131 i\u00e7in "Ay Tanr\u0131s\u0131" anlam\u0131na gelen "Chang\u2019e 5" adl\u0131 insans\u0131z uzay arac\u0131n\u0131 f\u0131rlatm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nUzay arac\u0131 1 Aral\u0131k'ta Ay\u2019\u0131n 51.8 derece bat\u0131 boylam\u0131 ve 43.1 derece kuzey enlemine ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde ini\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131. Toplad\u0131\u011f\u0131 toprak \u00f6rnekleriyle D\u00fcnya'ya gelmek \u00fczere Ay'dan ayr\u0131lan Chang'e 5 uzay arac\u0131n\u0131n, Ay'a 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00c7in bayra\u011f\u0131n\u0131 dikti\u011fi bildirildi. Uzay arac\u0131n\u0131n \u00fczerindeki kamera taraf\u0131ndan \u00e7ekilen ve \u00c7in Ulusal Uzay \u0130daresi taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan foto\u011frafta, Ay'\u0131n r\u00fczgars\u0131z y\u00fczeyinde \u00c7in bayra\u011f\u0131n\u0131n hareketsiz durdu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nUzay arac\u0131n\u0131n toplad\u0131\u011f\u0131 \u00f6rnekleri ba\u015far\u0131yla getirmesi halinde \u00c7in, ABD ve Sovyetler Birli\u011fi'nin ard\u0131ndan Ay'dan D\u00fcnya'ya \u00f6rnek getiren 3. \u00fclke unvan\u0131na sahip olacak. Chang'e 5'in s\u00f6z konusu g\u00f6revi ile birlikte Ay ve G\u00fcne\u015f hakk\u0131nda bilinmeyen hususlar\u0131n ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n\r\n