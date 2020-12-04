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Chang’e 5 uzay aracı, Ay’a Çin bayrağı dikti

5 Aralık 2020
Chang'e 5 aya çin bayrağı dikti



Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang’e 5 uzay aracı, Ay’a Çin bayrağı dikti.



devlet piyangosu



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5 Aralık 2020

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