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Survivor 2021’in ilk yarışmacısı Cemal Hünal

5 Aralık 2020
Cemal Hünal



Survivor 2021’in ilk yarışmacısı belli oldu. Survivor 2021’de yarışacak ilk isim, ‘Issız Adam’ rolüyle tanınan ünlü oyuncu Cemal Hünal oldu.



devlet piyangosu



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5 Aralık 2020

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