Tatar bugün Özyiğit, Arıklı ve Ataoğlu ile görüşecek

Ersin Tatar bugün saat 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12.00’de DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 12.30’da da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde siyasi parti başkanlarıyla yaptığı ilk tur görüşmeyi dün tamamladı.

Tatar dün UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile de bir araya gelmişti. Ersin Tatar bugün saat 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12.00’de DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 12.30’da da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek.

2 Mayıs 2019 tarihinde kurulan UBP-HP koalisyon hükümeti 6 Ekim 2020’de HP’nin koalisyondan çekilmesiyle bozulmuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Cumhuriyet Meclisi’nde 20 milletvekili olan UBP’ye, sonra da 12 milletvekili olan CTP’ye verdi.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadı ve görevi Cumhurbaşkanına iade etti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 20, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.