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Cezaevinde maske üretimi başladı

8 Nisan 2020

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu ve mahkûmların koruyucu maske üretimine başladığını duyurdu.
Bakan Baybars sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezaevi atölyelilerinde üretilen bu maskelerin, talep eden kurumlara, belediyelere ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacağını ifade etti.
Baybars’ın açıklaması şöyle:
“Bugün, içinden geçtiğimiz zor dönemde toplum olarak önemli bir dayanışma içerisinde olduğumuzu görüyorum. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklu insanlarımız tarafından ortaya konmaktadır. Tutuklu ve mahkûmlarımız, halkımızın en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak emeklerini ortaya koyarak, koruyucu maske üretimine başlamışlardır. Bakanlığımız bünyesinde üretilen bu maskeler, talep eden kurumlarımıza, belediyelerimize ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacaktır. Koronavirüse karşı verilen mücadelede, aldıkları sorumluluk, ortaya koydukları dayanışma ruhu ve emekleri için cezaevindeki tüm insanlarımıza şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ederim.”


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