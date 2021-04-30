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Cenevre’de başarısızlık, Kıbrıs görüşmelerinin geleceğini nasıl etkiler?

30 Nisan 2021
Cenevre'de kıbrıs görüşmeleri





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de 27-29 Nisan günlerinde yapılan görüşmelerde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Kıbrıs Türk ve Rum liderlerinin yeterli bir ortak zeminde buluşamadıklarını açıkladı.

Haber: BBC Türkçe

Dönüm noktası olarak görülen toplantıların ardından Kıbrıs Rum ve Yunan hükümetlerinin, konuyu Türkiye-AB sorununa çevirmek için uğraşacağı, uluslararası baskıya karşın Türk tarafının ise “iki devletli çözüm” için uzun soluklu bir mücadeleye gireceği öngörülüyor.

Guterres’in ev sahipliğinde yapılan 5+1 formatındaki toplantılar, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar ile 3 garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları, Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias ve Dominic Raab’ı biraraya getirdi.

BM’nin çözüm için yaptığı son girişimden 4 yıl sonra gerçekleşen Cenevre toplantısında taraflar arasında yeterli ortak zemin olmadığının Guterres tarafından kayda geçirilmiş olması, gözlerin tarafların bundan sonraki süreçte izleyecekleri politikalara çevrilmesine neden oldu.





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30 Nisan 2021


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