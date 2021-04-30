Hindistan’da başkent Delhi’de ölüleri yakacak alan kalmadı

Hindistan’da Covid-19 salgınının ikinci dalgası bütün hızıyla devam ederken, başkent Delhi’de polis, ölülerin yakıldığı açık alanların yetersiz kaldığını söyleyerek yetkililerden yeni yerler göstermesini istedi.
Koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerde hastaneler, morglar ve ölülerin geleneksel usulde yakıldığı krematoryumların kapasitesi yetersiz kalıyor.
Son resmi rakamlara göre 1,3 milyar nüfuslu ülkede Perşembe itibariyle günlük vakalar 386 bin 452 ile dünyada şu ana kadar görülen en yüksek günlük artış rekorunu kırdı ve ülkede salgının başlangıcından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 18 milyonu geçti.
Yine Perşembe günü itibariyle bir günde ölenlerin sayısı ülke çapında 3500 olurken, başkent Delhi de yaklaşık 400 ile en yüksek günlük Covid ölümünü yaşadı.