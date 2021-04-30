Hava sıcaklığı 33-36 derece olacak

KKTC Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre en yüksek hava sıcaklıkların iç kesimlerde 33-36 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç, nispeten sıcak ve nemli havanın etkili olacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, havanın yarın parçalı az bulutlu, Pazar ve Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Salı parçalı bulutlu, Çarşamba parçalı az bulutlu, Perşembe açık az bulutlu, Cuma parçalı ve az bulutlu olacağı kaydedildi.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36, sahillerde 26-29 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

KKTC Meteoroloji dairesi tozlu hava konusunda vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nden yapılan uyarıda “Önceleri orta doğu hafta sonunda ise kuzey afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.” denildi

Açıklama şöyle: