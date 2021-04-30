CTP: Dayanışma içinde ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “1 Mayıs Barış ve Sosyal Adalet İçin Umut Mücadelede” yürüyüşüne katılacağını açıklayarak, “Dayanışma içinde ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nın, bu yıl tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını ile birlikte küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılar ve neo-liberal politikaların gölgesinde kutlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi, çalışma yaşamında ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasında sosyoekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmaya ve bugüne kadar elde edilmiş hak ve özgürlüklere yapılacak, her türlü müdahaleye karşı durmaya, yılmadan devam edecektir” denildi.

Bölgede ve ülkede, barış yerine savaşı, çözüm yerine çözümsüzlüğü, adalet yerine adaletsizliği, birbirinin haklarına saygı göstererek, bir arada yaşama yerine birbirine üstünlük sağlamayı isteyenlerin hâkimiyet kurma çabalarının arttığı savunulan açıklamada, bu dönemde, dayanışma içinde olmaya ve 1 Mayıs’ta omuz omuza yürümeye her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, insanın insanca, hakça bir düzen sürmesi için bizler de ‘1 Mayıs Barış ve Sosyal Adalet İçin Umut Mücadelede’ yürüyüşünde yerimizi alacağız. Yaşasın 1 Mayıs!” ifadeleri kullanıldı.