Çelik: Biz Rusya’nın Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sırasında düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını değerlendirdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı;

“KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın bir makamdır. O makamda konuşan kişinin buna uygun davranması beklenir.

Akıncı bunu bir iç siyaset sebebiyle yapıyor diye konuşuldu. Bir kere Türkiye karşıtı söylemler Avrupa’da sağcı gruplara yem veriyor. Akıncı bunu daha önce de yapıyor. Bunlar tabi bilerek yapılan Türkiye’nin hasımlarından gördüğümüz bir tavır. Biz Rusya’nın Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz. Akıncı’nın Rusya’ya analoji yaparak Türkiye’nin Hatay’ı ilhak ettiği benzetmesinin siyasetçiler tarafından ne kadar yanlış olduğu görülmektedir. Keşke Sökmen’in fedakarlığı çerçevesinde açıklamalar yapabilse. Neden Türkiye’nin Hatay’a bağlanması olumsuz bir durum olsun? Hatay’ın Fransız mandasında kalması daha mı doğru olurdu Akıncı tüm bunları bile bile, bir atmasyon oluşturuyor. Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması son derece doğru bir durumdur. Hatay’ın Türkiye’ye katılımı aynı zamanda Atatürk’ün vizyonuyla gerçekleşmiştir. Türkiye Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümden yanadır. Akıncı neden Türkiye karşıtlığı yapar, ülkenin kazanımlarına saldırır bilinmiyor. Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir.”