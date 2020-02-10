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Çarpışmaya karıştı, 121 promil alkollü çıktı

10 Şubat 2020

Kalecik- Tuzluca dörtyol kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen çarpışmada 3 kişi yaralandı. Polis, Kenan Yel isimli araç sürücüsünün 121 promil alkollü içki etkisi altında olduğunu açıkladı.

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 19.00 sıralarında, Karpaz – İskele Anayolu üzerinde, Kenan Yel (E-34), 121 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EV 576 plakalı araç ile İskele istikametıne doğru seyrettiği sırada Tuzluca – Kalecik dört yol kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa Kalecik köyüne dönüşe geçen Raşit Korkmaz (E-21) yönetimindeki GN 833 plakalı araca çarptı.

Çarpışma sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GN 833 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Emre Korkmaz (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin çarpışmayla ilgili soruşturması sürüyor.



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