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Araba hırsızları Ferrari çalmak için yeni bir yöntem geliştirdi

10 Şubat 2020

Güney Afrika’daki araba hırsızları, araba çalmak için oldukça basit ama etkili bir dolandırıcılık yöntemi kullanmaya başladılar.

Otomobil çalmak için hırsızların uyguladığı birçok yöntem mevcut olmakla beraber günümüzde her yerde olan kameralar, güvenlik sistemleri ve alarmlar artık bu vakaların bu kadar kolay bir şekilde gerçekleşmesine izin vermiyor. Bu yüzden hırsızlar, arabaları doğrudan çalmak yerine dolandırıcılık yöntemlerine başvuruyorlar. Güney Afrika’daki bir dolandırıcılık çetesi, Ferrari sahiplerinin başını ağrıtıyor.

Ferrari’nin Güney Afrika resmi Facebook sayfasının paylaştığı uyarıya göre dolandırıcılar, Ferrari satıcısı olarak araç sahibini arıyorlar. Daha sonra söyledikleri yalan sayesinde araç sahibinin evine kadar gelip, anahtarları bizzat alıp, arabayı da kamyona yükleyip gidiyorlar.

Dolandırma süreci tam olarak nasıl işliyor?
Webtekno’nun aktardığına göre dolandırıcılar, ilk olarak herhangi bir Ferrari araç sahibini tespit ediyor ve sonra o kişiyi arayıp acil olarak aracın üretici şirkete iade edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aracın hatalı ya da sorunlu olduğunu belirten dolandırıcılar, araç sahibine sorunsuz bir araç verileceğini belirtiyorlar. Arayanları Ferrari çalışanları sanan araç sahibi, oltaya düşerek bu kişilere adresini veriyor.

Ertesi gün Ferrari sahibinin evine kadar gelen dolandırıcılar, araç sahibine haber veriyor. Resmi üniformalar giyen sahte ekip, kurbana birtakım ‘gerekli evraklar’ imzalatıyor. Tabii ki bu evraklar hiçbir işe yaramıyor. Bir servet değerindeki Ferrari araba, tıra yükleniyor ve görev burada tamamlanıyor.

Genelde kurban, bir süre sonra resmi Ferrari bayisini arayıp alınmış aracıyla ilgili bilgi almak istiyor ancak kurumda çalışan yetkililerin konuyla ilgili bir bilgisi olmuyor. Sonrasında aracı geri almak içinse vakit çok geç oluyor zira aracın GPS servisini de devre dışı bırakan dolandırıcılar, Ferrari’yi çoktan ülke sınırının ötesine yollamış ya da aracı değerli parçaları için ayrıştırmış oluyorlar.

Benzer dolandırıcılık vakalarının başka marka arabalarda da kullanıldığı belirtiliyor. Yakın zamanda konuyla ilgili bir uyarı paylaşan Ferrari Güney Afrika Facebook sayfası, Ferrari sahiplerini şu şekilde uyarıyor:

“Bir aracın geri iadesinin gerektiği durumlarda Ferrari’nin genel merkezi asla sizi arayıp doğrudan aracın iadesini talep etmez. Bu tip bir arama alırsanız lütfen bilgiyi doğrulamak için Ferrari bayilerini arayın.”



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