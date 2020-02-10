Dünya

Almanya’da Merkel’in halefi istifa etti

10 Şubat 2020
Annegret Kramp-Karrenbauer (solda) ve Merkel (sağda)

Almanya’da iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya’da önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimlerde başbakan adayı da olmayacak.

Başbakan Angela Merkel, Karrenbauer’in kararına saygı duyduğunu ancak bu noktaya gelmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Karrenbauer, Aralık 2018’de Başbakan Angela Merkel’in yerine CDU lideri seçilmişti ve Almanya’da 2021 yılında yapılacak genel seçimlerde de başbakanlığın en önemli adayı olarak gösteriliyordu.

Thüringen’de ne oldu?

CDU’nun geçen hafta ülkenin doğusundaki Thüringen eyaletinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’yle birlikte hareket etmesi tepki çekmişti.

Hür Demokrat Parti’den (FDP) Thomas Kemmerich, AfD ve CDU’nun desteğiyle Thüringen Eyaleti Başbakanı seçilmiş, tepkiler sonrası istifa etmişti.

Alman basınında yer alan haberlerde, Kramp-Karrenbauer’in CDU içindeki bazı kesimlerin AfD’ye yönelik tutumu konusunda belirsiz bir tavır takındığı gerekçesiyle istifa ettiği öne sürüldü.

Başbakan Angela Merkel, parti liderliğini bırakmasından sonra CDU’yla ilgili ilk kez sert bir açıklama yaparak, demokratik partilerin AfD’nin yardımıyla iktidara gelmesinin “affedilemez” olduğunu söylemişti.

Alman basını, Merkel’in açıklamasının Kramp-Karrenbauer’in parti içindeki otoritesini sarsar nitelikte olduğu yorumlarını yapmıştı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Macron’dan Avrupa’ya ortak güvenlik çağrısı

Macron’dan Avrupa’ya ortak güvenlik çağrısı

7 Şubat 2020
Photo of Singapur, koronavirüs alarmını SARS seviyesine çıkardı

Singapur, koronavirüs alarmını SARS seviyesine çıkardı

7 Şubat 2020
Photo of Beynin yaşlanmasını yavaşlatılabilir mi?

Beynin yaşlanmasını yavaşlatılabilir mi?

7 Şubat 2020
Photo of Türk bilim insanları Antarktika’dan sonra Arktik’te de yeni bakteri keşfetti

Türk bilim insanları Antarktika’dan sonra Arktik’te de yeni bakteri keşfetti

7 Şubat 2020
Photo of Vuhan’da ortaya çıkan virüsü duyuran Doktor Li Venliang’ın ölümü Çin’de tepkilere yol açtı

Vuhan’da ortaya çıkan virüsü duyuran Doktor Li Venliang’ın ölümü Çin’de tepkilere yol açtı

7 Şubat 2020
Photo of Çin’de ölü sayısı 637’ye ulaştı, Japonya en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu

Çin’de ölü sayısı 637’ye ulaştı, Japonya en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu

7 Şubat 2020
Photo of Yunanistan’da yılbaşından bu yana gripten 38 kişi öldü

Yunanistan’da yılbaşından bu yana gripten 38 kişi öldü

7 Şubat 2020
Photo of Salgını ilk bilen doktor öldü

Salgını ilk bilen doktor öldü

7 Şubat 2020
Photo of Çin’de ölü sayısı 636’ya ulaştı

Çin’de ölü sayısı 636’ya ulaştı

7 Şubat 2020
Photo of ATM’yi hava uçurup paraları çaldılar

ATM’yi hava uçurup paraları çaldılar

6 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı