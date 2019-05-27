Kıbrıs

Çeler’den Özersay’a

27 Mayıs 2019
zeki çeler
Zeki Çeler
“Üzerimize yıkmaya çalıştığın beceriksizliğini bir ağzımızı açarsak başına geyecen haberin yok!…”

Çalışma ve Sosya Güvenlik Eski Bakanı TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyada tehki gösterdi.

Çeler’in açıklaması şöyle:

“Bizler üzerinden aklanacağını sanıyorsan, halen daha siyaseti ve bu toplumun ne kadar akıllı olduğunu anlamamışsın demektir! Şu anda gonnora toplamıyoruz! Üzerimize yıkmaya çalıştığın beceriksizliğini bir ağzımızı açarsak başına geyecen haberin yok!
Saygımızdan, samimiyet hissettiğimiz için sakin durduğumuzdan dolayı ensemizde andrez oynamana müsade etmeyceyik. Yazık çok yazık…”

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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