Çeler’den Özersay’a

“Üzerimize yıkmaya çalıştığın beceriksizliğini bir ağzımızı açarsak başına geyecen haberin yok!…”

Çalışma ve Sosya Güvenlik Eski Bakanı TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyada tehki gösterdi.

Çeler’in açıklaması şöyle:

“Bizler üzerinden aklanacağını sanıyorsan, halen daha siyaseti ve bu toplumun ne kadar akıllı olduğunu anlamamışsın demektir! Şu anda gonnora toplamıyoruz! Üzerimize yıkmaya çalıştığın beceriksizliğini bir ağzımızı açarsak başına geyecen haberin yok!

Saygımızdan, samimiyet hissettiğimiz için sakin durduğumuzdan dolayı ensemizde andrez oynamana müsade etmeyceyik. Yazık çok yazık…”