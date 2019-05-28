100. yıl parası böyle olur… Euro’da Atatürk fotoğrafı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yıl dönümü için Türkiye’de darphanenin bastığı hatıra parasında Atatürk yer almamasına Avrupa’da özel bir firmadan tepki geldi. 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına bastırılan hatıra Euro’da ise kalpaklı Atatürk fotoğrafı Bandırma Vapuru’nun görseli ile yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. Yıl Dönümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane’nin bastırdığı para çok tartışılmıştı.

Hatıra parada Atatürk yoktu. Sadece Bandırma Vapuru’nun görseli kullanılmıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Avrupa’da özel bir firma da 19 Mayıs’ın 100’üncü yılı anısına bir hatıra Euro bastırdı. Hazırlanan Euro’da hem Atatürk hem de Bandırma vapuru yer aldı.