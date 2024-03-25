Çeler: Hocanın’ın YÖDAK’a atanması skandaldır, hiçbir mantıkla bağdaşmaz

“BİZ KALİTE DEDİKÇE, İYİ YÖNETİM DEDİKÇE, TOPLUM LİYAKATLİ İNSAN DEDİKÇE, SİZ SADECE ‘PARTİLİ VE YANDAŞ’ DİYE ALGILIYORSUNUZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığına Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) devrik Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın getirilmesinin skandal bir karar olduğunu vurguladı

Çeler: Bu atama skandaldır, hiçbir mantıkla bağdaşmaz

Yazılı açıklama yapan Çeler, Turgay Avcı’nın ardından YÖDAK’a DAÜ eski Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın atanmasının skandal bir karar olduğunu belirtti, bu kararın alınma sebebinin derhal açıklanması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın yanlış atamaları, kişilerin kurdukları siyasi ve çıkar ilişkileri nedeniyle üniversite çöplüğüne dönüştürülen ülkede, ülkenin en güzide üniversitelerinden DAÜ’nün bugün yaşadığı krizlerin mimarlarından olan bir kişinin, tüm üniversitelerin yönetimine getirilmesinin hiçbir mantıkla bağdaşmadığını vurguladı.

“Atamayı derhal geri çekin!”

Hocanın’ın DAÜ’yi getirdiği durumun ve DAÜ’de örgütlü sendikalar tarafından yapılan baskıyla istifa etmesinin henüz çok yakın bir geçmişte yaşandığına dikkat çeken Çeler, kendi üniversitesine sahip çıkamayan, yönetemeyen, mali krizi aşamayan bir kişinin, nasıl olur da tüm üniversite alanını yöneteceğini sordu.

Çeler, “Biz kalite dedikçe, iyi yönetim dedikçe, toplum liyakatli başarılı insan dedikçe, siz sadece ‘partili ve yandaş’ diye algılıyorsunuz. İnsan sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yer! Ancak belli ki sizler çiğ süt içiyorsunuz. Bu atama kararı derhal geri çekilmeli, hangi partili olup olmadığına bakılmaksızın, üniversiteler alanını düzlüğe çıkaracak, liyakatli ve geçmişi başarısızlıklarla bezeli olmayan bir kişi oraya atanmalıdır” dedi.

TDP Basın Bürosu