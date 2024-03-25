Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu kuvvetli rüzgar

Meteoroloji Dairesi, denizde fırtına beklendiği yönünde uyarı yaptı. Daire’den yapılan açıklamada, “fırtına” şeklinde esmekte olan rüzgarın yarın saat 14.00’e kadar aynı şiddette esmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi, denizde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00’den, yarın 14.00’e kadar bölge denizlerinden Taurus ve Crusade’de Güney ve Batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “8” kuvvetinde ve “Fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.


 

 

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Tags:DenizfırtınaHavakıbrıs
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