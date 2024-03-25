Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, denizde fırtına beklendiği yönünde uyarı yaptı. Daire’den yapılan açıklamada, “fırtına” şeklinde esmekte olan rüzgarın yarın saat 14.00’e kadar aynı şiddette esmesinin beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Dairesi, denizde fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00’den, yarın 14.00’e kadar bölge denizlerinden Taurus ve Crusade’de Güney ve Batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “8” kuvvetinde ve “Fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.
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