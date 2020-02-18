Çavuşoğlu: Yabancı öğrencileri için eğitimcileri eğitmeyi amaçlıyoruz

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları da “İskele Bölgesinde Eğitim” konulu konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, İskele-Bafra yolunun 8 yıl önce TC’de ihale edilmiş olmasına rağmen halen tamamlanmadığını anımsatarak, İskele TMK binasının ihale adımının 26 Nisan’dan önce tamamlanabilmesi için az vakit kaldığını anımsattı.

Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılması gerektiğine işaret eden Hamzaoğulları, o bölgedeki okul eksiklikleriyle ilgili bilgi verdi.

Bölgede ihtiyaç duyulan 20 öğretmenin eksikliğinin giderilmesi için yapılabilecekleri sıralayan Hamzaoğulları, bölge okullarıyla ilgili tek tek bilgi verdi ve yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini sıraladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, eğitimin her yıl daha iyiye gitmek zorunda olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Vizyon 2030 Çalıştayı yaptıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, ortaya çıkan çeşitliliğin ardından yabancı öğrenciler için eğitimcileri eğitmeyi amaçladıklarını belirterek bu noktada atılan adımları aktardı ve sorunun farkında olarak büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.

Artan öğrenci sayısıyla okul binalarının yetersizliğinin farkında olduklarını ve bu eksikliklerin giderilmesi için neler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, tüm paydaşlarla sürdürülen seferberlik sonucunda okulları yenileyip eğitim yılına hazır edebildiklerini vurguladı.

Derslik yapmaya devam ettiklerini, kurumsal okullar yapılması gerektiğini ve bağışlanan iki okulun Eylül ayına kadar kazandırılmış olmasını temenni ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Ötüken İlkokulu’nu özel eğitim okulu olarak hayata geçirdiklerini ve bugün alınan Vakıflar İdaresi kararıyla, İskele Kolej binası yapılmasıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Vakıflardan gelen karar metnini okuyan Çavuşoğlu, bugün ek bütçenin Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek nihai sonuca ulaşarak Eylül’de eğitime başlamayı planladıklarını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, daha çok okul ihtiyacı olduğunu 2 yılda 7 okula ihtiyaç olduğunu belirlediklerini ve bu konuda yapmayı planladıklarını anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Mehmetçik İlkokulu’yla ilgili de çalışmaların devam ettiğini sonuca varılması halinde açıklama yapacaklarını söyledi.