Akansoy: Maraş’ta hassas davranılmalı

CTP Milletvekili Asım Akansoy da “Kıbrıs Sorunu ve Maraş Bağlamı” başlıklı konuşma yaptı.

Akansoy, bu konuda bir dizi tartışma yaşandığını ve konuşulması gereken çok şey olduğunu ifade ederek, 22 Eylül’de Ankara’da başlayan sürecin halkın yüzde 65’lik tavrından tamamen farklı olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş’ta düzenlenen toplantıda Güvenlik Konseyi’ne çok ters düşmeyecekleri vurgusunun yapılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Akansoy, Bakanlar Kurulu’nun açılacağı kararı üzerinden tartışmaların sürdüğünü söyledi.

Akansoy, Dışişleri Bakanı’nın daha önce “açacağız demedik envanter sayacağız” dediğini hatırlatarak son yapılan açıklamaların ardından bu açıklamanın da yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın özel statüsüne dikkat edin şeklinde açıklamalar yaptığını da anımsatan Akansoy, bu açıklamalara bir dizi örnek verdi.

Akansoy, uluslararası hukuktan elde edilenleri kaybetmemek için hassas davranılması gerektiğini söyleyerek, Taşınmaz Mal Komisyonu’yla birlikte hareket edilmesini önerdi.

Akansoy, Vakıflar İdaresi’yle ilgili iddiaların da yapılan açıklamalarla ortadan kalktığını söyledi.

Maraş’ın 5 milyar Euro ve 5 yıllık zaman dilimiyle eski haline gelebileceğinin söylendiğini hatırlatan Akansoy, “Bu Maraş macerasının bedelinin büyük olacağını düşünüyorum. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımlar umarım elimizden gitmez” dedi.

Akansoy, daha aktif siyaset yapılması ve hak ve çıkarlar konusunda ortak hareket edilerek yol alınması gerektiğine inandığını kaydetti.

TÖRE: “MARAŞ’TA YENİDEN FARELER DEĞİL İNSANLAR YÜRÜSÜN

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Ortadoğu ve Doğu Akdeniz” başlıklı konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’nin bu bölgeyle ilgili ekonomik çıkarları doğrultusunda açıklama yaptığını ifade eden Töre, gerçekler görülmediği sürece Türkiye’nin de KKTC’nin de kendi kararlarını üretmek zorunda kaldığını söyledi.

“Maraş’ta yeniden fareler değil insanlar yürüsün” diyen Töre, Maraş’ta bir de “Mavi Vatan” olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Suriye’nin BM Güvenlik Konseyi yüzünden bugünkü haline geldiğini savunan Töre, Maraş’ın açılması halinde uluslararası hukukun da uygulanacağını ve bu süreç için bir dizi formül bulunabileceğini söyledi.

Denizlerdeki yetki alanının da KKTC tarafından kullanılması gerektiğini dile getiren Töre, geçmişte yapılan kapsamlı anlaşmanın nasıl bozulduğunu ve yaşananları anlattı.

Rumların Annan Planı’na evet demiş olması halinde bugün kapalı Maraş diye bir sorun olmayacağını, kendilerinin de haklarını arayamayacağını savunan Töre, “Allah şaşırttı bu Rumları da yoksa biz tüm haklarımızı kaybedecektik” dedi.

Maraş’ın açılması sürecinde uygulanabilecek formüllere de değinen Töre, Cumhurbaşkanı Akıncı ve bazı siyasilerin kime hizmet ettiğinin anlaşılamadığını, KKTC’nin menfaatlerini koruyan bir tavırları olmadığının görüldüğünü iddia etti.

“Herkes kendine çeki düzen verecek, burada devlet vardır” diyen Töre, Maraş konusunda atılan adımların çok yerinde olduğunu ve devam etmesi gerektiğini belirtti.