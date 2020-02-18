Üstel: Girne Limanı ihalesi yarın sonuçlanacak

Milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda çeşitli konuları kürsüye taşıdı. CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “Girne Antik Limanı’nın iyileştirilmesi ve ihale süreci” başlıklı konuşma yaptı.

Girne’nin önemine işaret eden Özdenefe, Girne’nin sadece turizm açısından bir vitrin bir marka değeri değil, çok sayıda insan için manevi değer olan bir yer olduğunu kaydetti.

Girne Limanı’nın denize boşaltılan çöplerden, atık sulardan ve vergilerin toplanmamasına kadar hep olumsuz şekilde anıldığını dile getiren Özdenefe, bölgede hem bir yetki hem bir çevre karmaşası olduğunu belirtti.

Şehirde plansızlık ve fiziki durumuyla ilgili sorun ve kargaşa olduğuna da işaret eden Özdenefe, bakımsızlığın yarattığı harap olma sürecinin de artarak devam ettiğini söyledi.

Özdenefe, limandaki değişikliklerin dokuya uygun olmadığını ve park ve tuvalet sorununun giderilemediğini de hatırlatarak, tüm bunların bir kaosa sebep olduğunu belirtti.

Önemli bir adım atılarak tadilat konusunda ihaleye gidileceği haberini aldıklarını ancak aylar geçmesine rağmen bunun gerçekleştirilmediğini kaydeden Özdenefe, bu gecikmeyle ve neler yapılacağıyla ilgili açıklama istedi.

Özdenefe, bunun bir hükümet meselesi olmadığını, yapılacak projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Bir sonraki kışı beklemeden tadilat için adım atılmasının gerekliliğine işaret eden Özdenefe, ayrıldığı söylenen bütçenin de gelecekte işe yaramaz hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Özdenefe, oradaki esnafla ilgili yapılması planlananları ve en az sıkıntının nasıl sağlanacağını sordu.

İhale sözleşmesiyle ilgili yapılması gerektiğini düşündükleri hakkında bilgi veren Özdenefe, günün sonunda bu sürecin doğru şekilde tamamlanmasının tüm ülke için önemli olduğunu vurguladı.

ÜSTEL: “İHALE YARIN SONUÇLANACAK”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, bu konunun tüm ülkeyi rahatsız ettiğini ve bugüne kadarki tüm hükümetlerin bu konuda ihmali olduğunu kaydetti.

Girne Limanı’nın ülkenin kalbinin attığı yer olduğunu söyleyerek, bu konuda ilk olarak burası için bütçe ayırıp projelendirme yaptıklarını kaydetti.

Üstel, hazırladıkları dosyanın Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan 2 ay gecikmeyle geçtiğini ve yaşanan diğer aksaklıklar yanında, esnafın yeni yılı geçirelim talebini haklı bulduklarını bir gecikme de orada yaşadıklarını dile getirdi.

İhalenin yarın sonuçlanacağını açıklayan Üstel, 15 Nisan’da bitirilmek üzere esnaftan da imza aldıklarını, bu boyutta büyük bir projenin titizlikle çalışılması gerektiğini söyledi.

Yetki karmaşasıyla ilgili de yaşananları sıralayan Üstel, tüzüklerde iyileştirme yaptıklarını, denetleme konusundaki yetki karmaşasını ortadan kaldırmayı istediklerini belirtti.

Yapılacak düzenlemelerle ilgili de bilgi veren Üstel, mendireğin yanındaki asfaltın söküleceğini belirtti ve yapılacak diğer teknik çalışmaları anlatarak eski şekline getirmek için ne lazımsa yapılacağını kaydetti.

LİMAN İKİ AY KAPALI KALACAK

Üstel, çalışmalar sürerken iki ay civarında süreyle limanın kapalı kalacağını da dile getirdi.

Bakan Üstel, esnafa düşük faizli kredi imkanı sağlamak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

Üstel, Limanda, 80 tane sahipsiz balıkçı teknesi bulunduğunu ve yapılan tüzüklerle bunları noter eşliğinde kaldırıp Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne teslim edeceklerini belirtti.

Çöp konusunda attıkları adımları da esnafla iş birliğinde tüzük çerçevesinde düzenleyeceklerini kaydeden Üstel, tüm bunların ardından limanı eski değeriyle halkla buluşturacaklarını kaydetti.