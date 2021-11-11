Çavuşoğlu “Tarım Paketi” ile ilgili bilgiler verdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT’de 18. Saat programına canlı bağlantı gerçekleştirerek bugün açıklamayı hedefledikleri “Tarım Paketi” ile ilgili bilgiler verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, ülke üretiminin sürdürülebilmesi için önergeler yaptıklarını ve bunların Bakanlar Kurulu’ndan geçmesini talep ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Önergelerimiz içerisinde kimyevi gübre var… Bakanlar Kurulu’nda çiftçilerimize torba başı bir destek talebinde bulunduk. Hayvancılarımıza hibe arpa katkısında bulunmak için bir önerge yaptık. Küçükbaş hayvancılık için faizsiz kredili yem, çiftçilerimiz için düşük faizli tohum ve düşük faizli gübre edinebilmelerine yönelik önergelerimiz vardı” dedi.

“Torba başı 70 TL hibenin verilmesi veya küçükbaş hayvancılığımıza hibe arpa verilmesi ve tabi ki süt fiyatının ayarlanması, değişen dünya içerisinde arpaya artan maliyetleri ile ilgili devletimizin ne katkı yapabileceği konularını konuştuk. Bir kısmını tamamladık bir kısmını da Başbakanlık’ta dün yapılan toplantıda tamamlamaya çalıştık” dedi.

“Umut ederim ki bugün Sayın Sucuoğlu başkanlığında kurulan hükümet ilk icraat olarak bir tarım paketi açıklamış olacak” diyen Nazım Çavuşoğlu, üretici dostu kimlikleri ile bugüne kadar getirdikleri üretimi Başbakan Sucuoğlu ile daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına bunu paketleştirip açıklamak istediklerini söyledi.

Ekmek fiyatlarının aşağıya çekilebilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruya ise Bakan Çavuşoğlu, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılar çerçevesinde marketlerin de fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız araştırmalar göre marketlere fırıncılar 3 TL’ye, bakkallara 3.20 TL’ye vermektedir. Dolayısıyla kar marjlarını aşağıya düşürürlerse onlarda bu toplumun yaşamasına destek olmuş olacaklar” diye konuştu.

Ülkemizde serbest piyasa koşullarının acımasızlaştığını görmekte olduklarını da ifade eden Nazım Çavuşoğlu, “Belki bu acımasız serbest piyasa daha sonra bizim de buralarda halk ekmek tipi belediye fırınları kurmak gibi açılımları mecbur kılacaktır bu kar marjları bu seviyelerde devam ederse. Temennim marketlerin rekabetini ekmek üstünden düşürmek yönünde yürütmeleridir” dedi.

Çavuşoğlu, ülkedeki un üreticilerini de zarara sokmadan ne yapılabileceği yönünde bir çalışma içinde olduklarını da söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, “Dünyada un fiyatları artmakta ve daha da artacağı noktadadır. Dolayısıyla un fiyatlarının üzerinde olan her maliyeti aşağıya çekmek için bir çaba sarf edebiliriz. Ancak asıl burada bizim ilk anda tespit ettiğimiz fiyat artışı tüketiciye eriştiği nokta yani market ve bakkal satışlarındaki kar marjıdır tespitimiz. Dolayısıyla onlarla da görüşeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, “Hükümet programında yer alan Genel Tarım Sigortası kapsamının genişletilmesi ile ilgili yıllardır üretim yapan tüm sektörleri içine alacak bir çalışma yapılıyordu. Bizim Genel Tarım Sigortası gelirlerini düzenleme noktasında açılımlar yaptık. Düzenleme de bulunduk. Ve çok şükür ki gelirlerimiz düzenli ve güzel bir hale geldi. Böylelikle bu yıl kuraklık yapıldığında parayı nereden bulacaksınız şeklinde bir tartışma yapılmadı. Çünkü Tarım Sigortasının kendi bir kaynağı oluştu. Biz bundan sonra yağmur, dolu olsun herhangi bir zarar gören gerek yaş sebze gerekse hayvanlarımız, tarımla ilgili ne varsa sigorta kapsamına alınması için son tüzük çalışmalarını da tamamlamak üzereyiz. Gelecek yıl içerisinde inşallah bu ülkede ne ekerseniz ekin, beyan etmeniz halinde tarım sigortası kapsamı halinde olacak. Doğal afetlere karşı güvenceniz olacak. Böylelikle üreticiliği koruyacağız ve üretimi teşvik etmiş olacağız” diye konuştu. BRT