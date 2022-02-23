Çavuşoğlu: Savaş çıkması durumunda öğrencimiz Polonya’ya geçecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Rusya ile kriz yaşayan Ukrayna’da tıp ihtisası eğitimi gören KKTC’li bir öğrenci bulunduğunu; savaş çıkması durumunda öğrencinin Polonya’ya geçeceğini açıkladı.

BRT televizyonunda 18. Saat programına telefon bağlantısıyla katılan Çavuşoğlu, Ukrayna’da tıp ihtisası eğitimini sürdüren öğrenciyle, ailesi aracılığıyla irtibat kurduklarını, öğrencinin şu anda, olası bir savaş durumunda mağdur olmamak için Polonya sınırında beklediğini ve bu ülkeye geçeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, gelişmeleri sürekli takip ettiklerini kaydederek, savaş çıkmazsa bu öğrencinin eğitiminde sorun olmayacağını, savaş çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşeceklerini, her konuda olduğu gibi bu öğrencinin tıp ihtisasını Türkiye’de görmesi için de destek olacaklarına inandığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da bulunan KKTC’li öğrencinin, Ukranya’daki TC Büyükelçiliği yetkilileriyle irtibat içinde hareket ettiğini de kaydetti.

“DÖNÜŞÜMLÜ EĞİTİME İHTİYAÇ KALIP KALMADIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bir soru üzerine, koronavirüs salgını nedeniyle halen 17 okulda dönüşümlü eğitim yapıldığını, bugün bakanlığında bu konuda bir toplantı yaptıklarını, yarın da sağlık kuruluyla toplantı yapılacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, “Yarından itibaren dönüşümlü eğitime ihtiyaç kalıp kalmadığını değerlendirip gerekli kararı alacağız” dedi.