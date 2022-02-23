AB liderlerinin Rusya-Ukrayna krizini görüşeceği tarih belli oldu

AB ülkelerinin liderlerinin, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel’de bir araya geleceği açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel’de bir araya gelecek.

Acil nitelikli hususi AB Liderler Zirvesi’ne AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık yapacak.



Michel, liderlere gönderdiği davet mektubunda, AB’nin Rusya’ya karşı gösterdiği birlik ve dün yaptırım kararının hızla alınması için teşekkürlerini iletti.

Rusya’nın eylemlerinin uluslararası hukuku ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal ettiğini vurgulayan Michel, bunun aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği için de tehlike anlamına geldiğini belirtti.