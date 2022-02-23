KıbrısManşet

518 yeni vaka

23 Şubat 2022
KKTC-Covid-19





Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.982 olup, 518 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 391 kişi taburcu edilmiştir.




 



200 kişi Lefkoşa, 96 kişi Girne, 158 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

23 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Yerel Vaka Sayısı: 518

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185

 

Toplam Vaka Sayısı: 66.150

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106

 



Etiketler
23 Şubat 2022


Başa dön tuşu