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Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz

6 Aralık 2019

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO planlarıyla ilgili, “Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK’nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak.” dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’le ilgili, “Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.



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