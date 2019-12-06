Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO planlarıyla ilgili, “Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK’nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak.” dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’le ilgili, “Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.