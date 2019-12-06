Kıbrıs

Metehan’da kaçak et yakalandı

6 Aralık 2019
kaçak et

Geçtiğimiz gün Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan H.A.(E-24)’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, araçta gizli bölme içerisinde muhafaza edilen gümrüğe beyan edilmemiş toplam 50 kg ağırlığında sığır eti ve O.Ö.(K-32)’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 49 adet çeşitli miktarda yemek malzemesi tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Etiketler

İlgili Makaleler

Meltem Onurkan Samani

Samani: Gutteres’in Berlin açıklaması ile devreye yeni unsurlar girdi

6 Aralık 2019

“Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” başladı

6 Aralık 2019

Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz

6 Aralık 2019

Ekipler kayalıklar arasında cansız beden buldu

6 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı