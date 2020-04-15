Çavuşoğlu, Karpaz bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün Karpaz bölgesine giderek durum değerlendirmesinde bulundu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun ve bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek çeşitli gıda ve yardım paketlerini teslim etti.

Çavuşoğlu ayrıca Kemal Deniz Dana Başkanlığındaki Karpaz Koordinasyon Komitesi ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Yenierenköy Belediye Binası önünde gerçekleştirilen açık hava toplantısında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı aynı zamanda hükümetin komite ile arasındaki sorumlu bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke halkının böylesi konularda son derece duyarlı ve birlik içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

Hükümet olarak ilk aşamada Karpaz bölgesinde böylesi bir karar alırken zorlandıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, önceliklerinin her zaman sağlık ve bulaşın yayılmaması olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyanın mücadele ettiği virüs ile ilgili alınan zamanında ve yerinde önlemler ile Koronavirüs’ün yatay bir şekilde seyrettiğini dile getirerek, hükümetin imkanlar dahilinde hiçbir zaman Karpaz halkını yalnız bırakmadığını kaydetti.

“Bölgedeki vakalar yavaş yavaş iyileşiyor”

Bölgedeki vakaların yavaş yavaş iyileştiğini, taburcu olduklarını ve yeni vakaların da olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, bunun böyle devam etmesi ve yeni vakaların olmaması durumunda karantina durumunun ortadan kalkabileceğini ancak sokağa çıkma yasağının da devam edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Yenierenköy’de gerçekleştirdiği tamasların ardından Dipkarpaz bölgesine geçerek Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun ile bir araya geldi ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Bakanlığının başlattığı maske üretim seferberliğine Yenierenköy’den destek

Bakan Çavuşoğlu bölge ziyareti kapsamında ayrıca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın başlattığı maske üretim seferberliğine Yenierenköy’de katkı koyan belediye çalışanları ve gönüllü vatandaşları ziyaret etti.

Yaklaşık 300 adet yıkanabilir maske üreten atölyede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Çavuşoğlu, bu dönemde meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Başlattıkları maske üretim seferberliğine Yenierenköy’den de katkı yapıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, başkan Yeşilırmak ve gönüllü çalışanlara teşekkürler etti.

Bakan Çavuşoğlu, “Herkes bir tarafından tutunca başarabiliriz, bu üretilen maskeleri ihtiyacı karşılamak üzere teslim ediyoruz, biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başarabiliriz” diyerek bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretinin ardından atölyede görev yapan gönüllü vatandaşlara yüz siperi hediye etti.