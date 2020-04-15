Güney’de sağlık çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı

Rum Yönetimi, Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu’ndaki personelinin şu ana kadar 422’nden KOVID-19 için kan örnekleri alındığını açıkladı.

Kurum Sözcüsü Pambos Harilaou yaptığı yazılı açıklamada, örneklerden 160’ının Limasol Genel Hastanesi’nden, 143’ünün Larnaka Genel Hastanesi’nden, 47’sinin Makarios Çocuk Hastanesi’nden, 42’sinin Trodos Hastanesi’nden ve 50’sinin Lefkoşa Genel Hastanesi’nden alındığını açıkladı.

Harilaou, uygulamanın başından beri toplam 963 örnek alındığını ve sonuçların beklendiğini duyurdu.