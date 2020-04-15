Futbolculardan açıklama:Sağlık sorunu yaşarsak vebali izin verenlerindir

Koronavirüs salgını nedeniyle duran futbol müsabakalarının yeniden başlayıp başlamayacağı tartışmaları sürerken, Futbol Federasyonu Başkanının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile görüşme yapıp ona göre karar alacağı açıklaması, futbol kamuoyunda liglerin yeniden başlayabileceği umutlarını artırdı.

Yaklaşık 1 aydır antrenman yapmadan evde kalan futbolcular gelinen aşamadan lige hazırlanamama riskini gündeme getirdi. Futbolcular Derneği bir açıklama yaptı ve kimsenin kendilerini düşünmediğini belirterek, “yaşanacak en büyük sağlık problemlerinin biz futbolcuları etkileyecek olmasından dolayı çok ciddi endişelerimizin olduğunu, bunun vebalinin de bu süreçte müsabakaların oynanmasına izin veren kişileri bulacağını belirtmek isterik” şeklinde açıklama yaptı.

İşte Dernekten yapılan açıklama:

“Futbolcular Derneği olarak birkaç gündür sessizliğimizi koruyarak,futbol paydaşlarının düşüncelerini dinliyor ve okuyoruz.Ancak bazı konular bizi o kadar üzmüştür ki açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

Bizim futbolcular derneği olarak amacımız ,futbolcuların haklarını korumak ve savunmaktır.Uzun zaman sonrasında aktif hale getirdiğimiz derneğimizin bu süreçte kaale alınmadığını,hiçbir düşünce ve fikir alışverişinde bulunulmadığımızı üzülerek belirtmek isterik. Bu süreçte, federasyonumuzun başlatmayı düşündüğü müsabaka tarihlerine baktığımızda hazırlıksız, sağlıksız ve ülkemizin aşırı sıcağında mücadele edecek olan biz futbolcularken, bizleri ve ailelerimizi düşünmeden yapılan konuşmalar ve görüşmeler kesinlikle yanlıştır. Doktorlarımızın ‘kontrolü elden bırakmayın’ demesine rağmen, Sağlık Kurulundan çıkacak onay ve bizlerin riske atılması akıl alır bir şey değildir.

Bizim için şuan tek düşünce SAĞLIKTIR. Hiçbir statü, hiçbir yabancı kararı,hiçbir sözleşme konusu bizim gündemimizde değildir. Normal bir sezon öncesi 2 ay ara sonrası 2 ay hazırlık dönemi gerektirirken; 2 aydır antrenman yapamayan futbolcuların 3 hafta antrenman sonrası 4.hafta lig maçı ve haftada 2 maç oynayacak düzeye gelmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Futbolcular Derneği olarak yaşanacak en büyük sağlık problemlerinin biz futbolcuları etkileyecek olmasından dolayı çok ciddi endişelerimizin olduğunu, bunun vebalinin de bu süreçte müsabakaların oynanmasına izin veren kişileri bulacağını belirtmek isterik. HİÇBİR ŞEY SAĞLIKTAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR.

FUTBOLCULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU