Çavuşoğlu: İşsizler varken 50 bin yabancı iş gücü de bulunmasının ortada bir terslik olduğunu gösterir

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün ülkede işsizler varken 50 bin yabancı iş gücü de bulunmasının ortada bir terslik olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gençlere meslek edindirme noktasında bakanlık olarak belirli bir vizyonları bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin istatistiklerinin yol gösterici olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, eğitimde her gelen bakanın ve her gelen partinin “en iyisini ben bilirim” politikasıyla hareket etmesiyle durumun bu noktaya geldiğini ifade etti ve ortak bir anlayışla ve vizyonla hareket etmenin önemini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun güncel konuşmalar yapılan bugünkü toplantısı tamamlandı. Toplantının ikinci bölümünde, Lefke’nin sorunları, yüksek öğrenim ve eğitim ve Kıbrıs sorunu konuşuldu.

ŞAHİNER LEFKE’NİN SORUNLARI KONUSUNDA KONUŞTU

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, güncel konuşmalar bölümünde “Lefke’nin Sorunları” başlıklı konuşma yaptı.

Lefke’nin sorunlar yumağı haline geldiğini dile getiren Şahiner, Lefke halkının bitmek tükenmek bilmeyen sorunlarla boğuştuğunu belirtti.

Bölge nüfusunun 12 bini geçtiğini, 11 binden fazla da öğrenci olduğunu belirten Şahiner, Doğancı kavşağı ile Lefke arasındaki yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Yağışlı günlerde suyun denize akmasını eleştiren Şahiner, yoğun su akışının bir şekilde yeraltı aküferlerine kanalize edilmesi gerektiğini söyledi.

Lefke Mahkemeler binası konusundaki son durumu soran Şahiner, bölge halkının binanın hızlı şekilde tamamlanıp kullanıma girmesini beklediğini kaydetti.

Salahi Şahiner, CMC atıklarının ne denli büyük bir kirlilik kaynağı olduğunun defalarca konuşulduğunu ancak bu kirlilik yığınını bölgeden kazımak için büyük kaynak gerektiğini söyledi.

Şahiner, CMC arazilerinden bu pisliği kaldırılabilmesi için atıkların gelir yaratıcı şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

CMC arazilerinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanmaya başlandığını, bunun bölgede büyük tepki yarattığını söyleyen Şahiner, CMC arazilerinin değerlendirilmesinde birinci hedefin bölgedeki kirliliği temizlemek olması gerektiğini anlattı.

OĞUZ: “BİR DAMLA SUYUMUZUN BİLE DENİZE GİTMESİNİ İSTEMEYİZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da bir kısım suyun istenmeden de olsa denize gittiğini ancak derivasyon kanalının tamir edildiğini dile getirdi.

Oğuz, denize akan derenin güneyden geldiğini, bu dere üzerine bent yaparak yeraltı kaynaklarını beslemek konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Biz bir damla suyumuzun bile denize gitmesini istemeyiz” diyen Oğuz, yeraltı kaynaklarını beslemek için çalıştıklarını dile getirdi.

Derivasyon kanalının temizlenmesi için gerekli kaynağın şu anda bulunmadığını kaydeden Oğuz, derivasyona yasa dışı müdahaleleri engellemek için gerekli adımların atılması, cezaların verilmesi gerektiğini kaydetti.

TÖRE

Ardından Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre “Misak-ı Milli’nin 100’üncü Yılı” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasında Misak-ı Milli konusunda tarihsel bilgi veren Töre, Meclis-i Mebusan’la TBMM’nin aldığı kararların birbirini takip eden kararlar olduğunu dile getirdi.

Bu kararların KKTC Meclisi açısından da önemli olduğunu söyleyen Töre, vatan, millet, devlet, bayrak, istiklal gibi konularda alınan kararların KKTC için de önem taşıdığını belirtti.

CANDAN: “ÜNİVERSİTELEŞME YÜKSEK”

Meclis’te daha sonra CTP Milletvekili Armağan Candan “Gençlerin Doğru Eğitim ve Mesleklere Yönlendirilmesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin yobis.mebnet.net adresinden de bulunabilen, üniversite yerleştirme verilerine işaret eden Candan, buna göre geçtiğimiz yıl ülkedeki liselerden 2 bin 743 gencin mezun olduğunu, üniversitelere 1950 öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydetti.

Bunun hem dünya hem Avrupa ortalamasından çok yüksek olduğunu kaydeden Candan üniversiteleşmenin olması gerekenden yüksek olduğunu dile getirdi.

Candan, yıllara göre lise mezunlarının Türkiye üniversitelerine girme oranlarının yıllar içinde düştüğünü de dile getirdi.

İHTİYAÇ FAZLASI BÖLÜM SAYISI YAKLAŞIK 20

İhtiyaç fazlası bölüm sayısının yaklaşık 20’ye çıktığını söyleyen Candan üniversite seçiminden hangi bölümlerin ihtiyaç fazlası olduğuna bakmanın önemine işaret etti.

Ülkede 21 üniversitede 14 bin kişinin çalıştığını, bunların yüzde 70’inin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Candan yaklaşık 5 bin akademisyenin de yaklaşık yarısının KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Candan bu verileri kamuoyuyla paylaşan Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU: “İŞSİZLİK VARKEN 50 BİN YABANCI İŞ GÜCÜ BİR TERSLİK OLDUĞUNU GÖSTERİR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da meslek edindirme noktasında bakanlık olarak belirli bir vizyonları olduğunu kaydederek bugün ülkede işsizler varken 50 bin kişi yabancı iş gücü varsa ortada bir terslik olduğunu anlattı.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin istatistiklerinin yol gösterici olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç olan bölümlere bakıldığında aslında ne yapılması gerektiğinin ortada olduğunu söyledi.

“HER GELEN EN İYİSİNİ BEN BİLİRİM POLİTİKASIYLA HAREKET ETTİĞİ İÇİN BU NOKTAYA GELİNDİ”

Öte yandan her gelen bakanın ve her gelen partinin “en iyisini ben bilirim” politikasıyla hareket etmesiyle durumun bu noktaya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, ortak bir anlayışla hareket etmek gerektiğini, bir vizyon belirleyip buna göre hareket etmek gerektiğini kaydetti, bu kapsamda düzenledikleri Vizyon 2030 Eğitim Çalıştayı’na işaret etti.

“Bir toplumun ihtiyaç duyduğu tüm meslek dallarını o ülkenin vatandaşlarının yapabilmesi gerekir” diyen Bakan Çavuşoğlu, KKTC’de bazı meslek dallarının hızla terkedildiğini, bu yerlere başka ülkelerden insanlar getirildiğini, bunun da işsizlikle sonuçlandığını anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyanın eğitim alanındaki dönüşümünü yakalamak gerektiğini dile getirerek, bunun elbirliğiyle başarılabileceğini söyledi.

HASİPOĞLU BM RAPORUNU YORUMLADI

Meclis’te son güncel konuşmayı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Kıbrıs Konusunda Birleşmiş Milletlerin Son Raporu” konusunda yaptı.

BM Barış Gücü Görev süresinin 30 Ocak’ta uzatıldığını kaydeden Hasipoğlu, adada nasıl bir çözüm olacaksa olsun BM’nin rolünün ve raporlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Adada Barış Gücü kampları bulunmasına gerek olmadığını düşündüğünü belirten Hasipoğlu, hele Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi bir okulun hemen yanı başında çağ dışı bir kampa hiç gerek olmadığını kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, ille kalması konusunda bir ısrar varsa bunun sınıra taşınması gerektiğini söyledi.

Barış Gücü’nün yetkisinin sorgulanması gerektiğini anlatan Hasipoğlu, ortada bir meşruiyet sorunu olduğunu kaydetti.

“ARTIK BAŞKA ALTERNATİFLER GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANMALI”

Yürütülen müzakere sürecini eleştiren Hasipoğlu, artık başka alternatifleri görüşmeye başlamak gerektiğini dile getirdi.

Hasipoğlu BM’nin askeri anlamda adadaki varlığına gerek olmadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Bir sonraki toplantı 10 Şubat Pazartesi saat 10.00’da gerçekleşecek.