Geçiş noktalarında alınan önlemler!

Kıbrıs’ın güneyine geçiş noktalarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Corona virüsü için aldığı tedbirler, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığı Hizmetleri müdürü Dr. Elisavet Konstantinu tarafından teftiş edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Kıbrıs’ın güneyine geçiş noktalarında uygulanan tedbirlerden bazıları şu şekilde belirtildi:

Kıbrıs’ın güneyine giriş yapan kişilere kısa bir anket yapılması, son 14 gün içinde Çin’e seyahat ya da Corona virüs enfeksiyonu için onaylanmış veya araştırılmakta olan bir laboratuvar belgesinin sorulması…

Geçiş yapan kişinin Corona virüsü belirtileri göstermesi durumunda iletişim bilgileri içeren bir broşür doldurması…

Liderler dün iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyeleri tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün kurallarına uygun olarak iki toplumun gerçekleştirdiği eylemler hakkında bilgilendirildi.

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