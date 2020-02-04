Dünya

Japonya’da yolcu gemisi koronavirüs karantinasında

4 Şubat 2020

Japonya’da 3 bin 700 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisinde corona virüsü tespit edildi. Gemi Yokohama Limanı’nda karantinaya alındı.

80 yaşındaki Hong Konglu bir yolcu 20 Ocak’ta Yokohama’dan bindiği “Diamond Princess” adlı gemiden 25 Ocak’ta Hong Kong’ta indi.

İndikten sonra yolcuda corona virüsü tespit edildi. Bunun üzerine gemi Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’na yanaşarak karantinaya alındı.

Gemide bulunan yolcular ve mürettebat üzerinde tibbi muayeneler gerçekleştiriliyor.

Sağlık kontrollerinin yüzde 70’inin tamamlandığı bilgisi var. Karantina prosedürleri ve gerekli testleri bitirene kadar herkesin gemide kalacaği belirtildi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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