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Çavuşoğlu: Gerçekçi çözüm, iki devletin işbirliği

22 Mart 2021
mevlüt çavuşoğlu Jane Holl Lute görüşmesi





BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute Ankara’da temaslarda bulunuyor.

27-29 Nisan’da İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek 5+1 gayrı resmi Kıbrıs toplantısına hazırlık çerçevesinde Ankara’ya giden Lute, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Lute’un ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözümün, iki devletin egemen eşitliğine dayalı işbirliği olduğu mesajını verdi.





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22 Mart 2021




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