Çavuşoğlu: Gerçekçi çözüm, iki devletin işbirliği

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute Ankara’da temaslarda bulunuyor.
27-29 Nisan’da İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek 5+1 gayrı resmi Kıbrıs toplantısına hazırlık çerçevesinde Ankara’ya giden Lute, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu, Lute’un ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.
Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözümün, iki devletin egemen eşitliğine dayalı işbirliği olduğu mesajını verdi.