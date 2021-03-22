Muhaceret Dairesi 25 Mart’tan sonra hizmet verecek

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi 25 Mart 2021 tarihinden sonra hizmet vermeye başlayacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MUHACERET DAİRESİNDEN KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda 12 Mart 2021 tarihinde Muhaceret Dairemizde görevli bir personelimizin testinin pozitif çıkması akabinde, tedbir amaçlı Muhaceret Dairemiz kapatılmıştı.

Pozitif çıkan personelimizin maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmesi ve bakanlığımızın tüm bölümlerinde alınan sıkı tedbirler sayesinde yapılan tüm PCR testlerinde başka bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerileri dikkate alınarak tedbiri elden bırakmamak ve 14 günlük sürenin dolması için Muhaceret Dairemiz 25 Mart 2021 tarihinden sonra hizmet vermeye başlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.