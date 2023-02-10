Çavuşoğlu: Bugün bulunan naaşlar akşam saatlerinde havayoluyla ülkeye götürülecek

Türkiye’deki depremde Adıyaman’da İsias otel enkazının altında kalan KKTC kafilesine ulaşma çalışmalarını koordine eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, enkazın yüzde 75’inin kaldırıldığını, yarın ya da en geç Pazar günü çalışmaların tamamlanabileceğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Bakan Çavuşoğlu, enkazda çalışma yapan ekiplerin ilk günden bu yana toplam 55 kişinin cansız bedenine ulaştığını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişinin de kurtarıldığını aktardı.

Çavuşoğlu, KKTC kafilesinden ulaşılan yeni naaşların da bugün akşam saatlerinde yine uçakla ülkeye gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

“Buradaki ekipler afetin yarattığı felaket ve iklimin yarattığı zorluklara rağmen çocuklara ulaşabilme motivasyonuyla engel tanımadan, sıkıntıları hiçe sayarak aralıksız çalışmayı sürdürüyor” diyen Çavuşoğlu, “geldiğimiz andan itibaren 24 saat aralıksız çalışma sistemini sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, “kafiledeki son çocuğumuza ulaşana kadar bu çabamız aralıksız devam edecek” vurgusunda bulundu.