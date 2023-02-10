Atakan Celal Konuklu hayatını kaybetti

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde 16 cansız bedene ulaşıldı.
Ailesi, Pamir Konuklu’nun oğlu Atakan Celal Konuklu’nun cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.
Şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mükiye Dağlı, Abide Dağlı, Osman Çetintaş, Ömer Bilgen Kağan, Selim İş, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu, Atakan Celal Konuklu’nun cansız bedenine ulaşıldı.
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia