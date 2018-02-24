Çatoz’da 18 pilot yarışacak

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2017-18 Enl Kış Kupası adı altında düzenlenen üç yarışlık ralli sprint şampiyonasında son yarış yarın Serdarlı ile Görneç arasındaki parkurda yapılıyor.

Son ayak öncesinde ilk yarışı kazanan isim Mustafa Bulutoğluları şampiyonluk için avantajlı konumda yer alıyor. Görneç Ova restorandan başlayacak yarış Serdarlı atış poligonu yanında bitecek. 3 kez geçilecek olan yarışın startı 11.00’de olacak.  İzleyiciler Serdarlı köyünün Kalavaç yolu çıkışı üzerindeki seyirci noktasından yarışı izleyebilecekler.

 

Çatoz Ralli Sprint Yarışı Start Listesi

Pilot                                       Co-Pilot                                 Araç                                       Sınıf

1.Mustafa Bulutoğluları      Selio                                       Ford Fiesta RS WRC            1

2.Cevdet Alptürk                 Mustafa Yücener                 Ford Fiesta S2000               2

3.Cahit Yetkili                       Harun Çakır                          Mitsubishi Lancer Evo 9     N

4.Mehmet Kamiloğlu          Yasemin Kamiloğlu              Mitsubishi Lancer Evo 10  1

5.Murat Aşık                         Ali Kiremitcioğlu                  Mitsubishi Lancer Evo 10  N

6.Selen Bilgimer                 Mustafa Kandır                    Mitsubishi Lancer Evo 3     1

7.Asaf Akçın                         Vural Vurur                           Mitsubishi Lancer Evo 8     N

8.Halil Mulla                         İbrahim Kara                         Ford Fiesta R2                      4

9.İbrahim Yolcu Argün       Münür Taçoy                        Suzuki Swift                          4

10.Özhan Karaduman         Serdar Kumru                      Fiat Palio                               4

11.Oktay Çocuk                   Hüseyin Çocuk                     Mitsubishi Lancer Evo 6     1

12.Doğa Koyuncu                Hüseyin Genç                       Mitsubishi Lancer Evo 8     1

13.Mehmetali Yavaşoğlu    Özcan Çelik                           Mitsubishi Lancer Evo 8     1

14.Yusuf Cambaz                 Ahmet Behlül                       Honda Civic Type R             4

15.Canben Özpaşa              İzde Bulunç                           Opel Corsa                            4

16.Hüseyin Yarkıner           Hüseyin Nalçakanoğlu        Mitsubishi Lancer Evo 6     1

17.Ahmet Esendağlı            Veli Esendağlı                       Suzuki Vitara                         T1

18.Serhat Karaoğlan           İsmail Karataç                       TomCat                                 T2