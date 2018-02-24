Çatoz’da 18 pilot yarışacak

2017-18 Enl Kış Kupası adı altında düzenlenen üç yarışlık ralli sprint şampiyonasında son yarış yarın Serdarlı ile Görneç arasındaki parkurda yapılıyor.

Son ayak öncesinde ilk yarışı kazanan isim Mustafa Bulutoğluları şampiyonluk için avantajlı konumda yer alıyor. Görneç Ova restorandan başlayacak yarış Serdarlı atış poligonu yanında bitecek. 3 kez geçilecek olan yarışın startı 11.00’de olacak. İzleyiciler Serdarlı köyünün Kalavaç yolu çıkışı üzerindeki seyirci noktasından yarışı izleyebilecekler.

Çatoz Ralli Sprint Yarışı Start Listesi

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1.Mustafa Bulutoğluları Selio Ford Fiesta RS WRC 1

2.Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta S2000 2

3.Cahit Yetkili Harun Çakır Mitsubishi Lancer Evo 9 N

4.Mehmet Kamiloğlu Yasemin Kamiloğlu Mitsubishi Lancer Evo 10 1

5.Murat Aşık Ali Kiremitcioğlu Mitsubishi Lancer Evo 10 N

6.Selen Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo 3 1

7.Asaf Akçın Vural Vurur Mitsubishi Lancer Evo 8 N

8.Halil Mulla İbrahim Kara Ford Fiesta R2 4

9.İbrahim Yolcu Argün Münür Taçoy Suzuki Swift 4

10.Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 4

11.Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo 6 1

12.Doğa Koyuncu Hüseyin Genç Mitsubishi Lancer Evo 8 1

13.Mehmetali Yavaşoğlu Özcan Çelik Mitsubishi Lancer Evo 8 1

14.Yusuf Cambaz Ahmet Behlül Honda Civic Type R 4

15.Canben Özpaşa İzde Bulunç Opel Corsa 4

16.Hüseyin Yarkıner Hüseyin Nalçakanoğlu Mitsubishi Lancer Evo 6 1

17.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T1

18.Serhat Karaoğlan İsmail Karataç TomCat T2