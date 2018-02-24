Atletizm Federasyonu’nda bayrak değişimi

KKTC Atletizm Federasyonu seçimli olağan genel kurulu bugün yapılıyor. Mevcut başkan Hüseyin Eğitmen’in aday olmadığı yeni dönemde başkanlık için tek aday olan Halil Samani üyelerden onay isteyecek

KKTC Atletizm Federasyonu’nda seçimli olağan genel kurul bugün yapılıyor.

Mevcut başkan Hüseyin Eğitmen’in yeni dönemde aday olmadığı başkanlık seçimi için adaylık başvurusu yapan tek isim Halil Samani oldu.

KKTC Atletizm Federasyonu Hasan Ruso lokalinde bu sabah saat 10.00’da yapılacak olağan genel kurul divanlık seçimi ile başlayacak.

Divan’ın oluşmasının ardından mali ve faaliyet raporları üyelerin onayına sunularak aklanacak.

Raporların onaylanmasının ardından ise tek aday olan Halil Samani, başkanlık için üyelerden onay alacak.