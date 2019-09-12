Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Merkezi Cephaneliği’nde patlama

Çatalköy’de bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Merkezi Cephaneliği’nde mühimmat patlaması meydana geldi.

Yaşanan patlama sonucu, bölgede bulunan birçok evin camları patladı. Bununla birlikte çok fazla cephanelik ve askeri mühimmat bulunmasından dolayı civar köylerin tahliye edilmeye başlandığı duyuruldu.

Patlama sonucu, henüz Girne Akçiçek Hastanesi’ne yaralı birinin götürülmediği bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Yaralılar var, can kaybı yok. Olay yerinde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bölgede can kaybının olmadığını sadece yaralıların olduğunu söyledi

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu: Soğutma çalışmalarını yapmaktayız

Konuyla ilgili Havadis’in ulaştığı Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, “Emniyet Teşkilatı, Sivil Savunma, itfaiye ve hükümet yetkilileri olay yerindedir. Soğutma çalışmaları yapılmaktadır. Her türlü tedbir alınmıştır” diyerek konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlamadan hemen sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

Kudret Özersay: Gerek askeri yetkililerimiz gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz

“Şu anda yangı n cephanelik bölgesinde icten içe patlamalarla devam ediyor, her patlamada şarapnel parçaları da atıldığı için bölgeye girişler kapalıdır, güvenli bir alan yaratıldı. Bölgedeki elektrikler de tedbir olarak kesildi. İlk belirlemeye göre can kaybı yoktur, ilk patlamada camlar parçalandığı için bazı cam keskleri olan bireyler var ancak o noktada ambulans mevcut. Arapköy’deki vatandaşlar tedbir için köyü önemli ölçüde boşaltmış durumdadırlar ancak oraya dönük ilerleyen bir yangın mevcut değildir. Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur.”

Bölge sakinleri ise patlamanın şoku ile şu sözleri söyledi: Dehşet içerisindeyiz

Patlamadan etkilenen bölge sakinleri, “Bizim bölgemizdeki evlerde cam kalmadı evleri tahliye ettik inşallah askerimize bir şey olmaz.”

“Dehşet içerisindeyiz. Umarım hiç kimseye zarar gelmez, zarar ziyandan korkuyoruz.”