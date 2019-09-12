Çatalköy’de patlama

Çatalköy’de yangın çıktı. Yangın sonrası askeri mühimat patladı…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Çatalköy’deki olayla ilgili açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında:

“Girnenin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir, gerek askeri yetkililerimiz gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım”dedi.