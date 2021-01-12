Çarşamba akşamı ilk kar yağışı bekleniyor

Rum Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre çarşamba akşamı Troodos’a kar yağması bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre alçak basınç sistemi bölgeyi etkiliyor. Çarşambaya kadar atmosferde toz parçacıkları görülecek. Çarşamba gecesi itibarıyla ilk kar bekleniyor.

Salı , hava başlangıçta güzel olacak ve öğleden sonra bulutlu olacak. Sıcaklıklar, iç kesimlerde ve batı kıyı bölgelerinde yaklaşık 23 ° C’ye, kıyı bölgesinin geri kalanında 22 ° C’ye ve dağların üzerinde yaklaşık 17 ° C’ye yükselecek.

Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak beklenmektedir. Trodos’un en yüksek kesimlerine kar yağması bekleniyor.

Perşembe Trodos’un en yüksek yerlerinde sağanak ve kar bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren havanın düzelmesi bekleniyor ancak sıcaklık mevsimsel ortalamaya yakın olacak.