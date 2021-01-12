Ataoğlu: Başbakan fevri açıklamalar yaptı

Turizm Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, BRT’deki Manşet+ programına katılarak, erken seçime hükümet ortaklarının ortak karar vermesi gerekirken, Başbakan’ın fevri açıklamalar yaptığını söyledi. Ataoğlu, gün içerisinde hükümet ortakları olarak 3’lü görüşme yapılması talebinde bulunacağını açıkladı.

Ataoğlu’nun açıklaması özetle şöyle: “DP olarak elbette erken seçime hazırdır ama memleket, halk buna hazır mı? Bunu hiç sorgulamadan, kendi lehinize olacağına kanaat getirerek böyle bir karar almak doğru değil.

3 parti hem fikir olup, böyle bir karar alınmalıydı. Başbakan fevri bir açıklama yaptı, ne kadar doğrudur, ciddi şekilde tartışılmalı, ona göre böyle açıklama yapılmalı.

Başbakan ile erken seçim çağrısının ardından kendisiyle konuştum. Bu konuyu görüştüm. Böyle bir kararın neye yönelik alındığını sordum.

Kimsenin gündeminde bu olmamalı. Herkesin gündeminde ekonomi, sağlık olmalı. Böyle sıkıntılar yaşanırken, seçime gitmek ne kadar doğru olur?

Ekim yerine Eylül’de seçim olsun önerisinde bulundu. Kurulacak olan hükümet kendi bütçesini götürsün.

UBP, kendi içerisindeki görüşmeler sonucunda erken, erken seçim tarihini öngörürse bizlerde diğer partiler gibi seçime hazırız. Gün içerisinde Başbakanı arayacağım. 3’lü görüşme talebinde bulunacağım.