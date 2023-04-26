Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan bugünkü programını iptal etti

‘Midemi ciddi anlamda üşütmüşüm’

Yorgun olduğu gözlenen Erdoğan rahatsızlanmasıyla ilgili olarak, “Dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı, midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki ‘Artık söz verdik, gideceğiz’. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum” dedi.