Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan bugünkü programını iptal etti

Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayını sırasında dün akşam rahatsızlanan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programını iptal etti.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir” dedi.
Erdoğan ayrıca “Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Kırıkkale Garı’nda Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne; Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine; Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT Açılış Töreni’ne katılacaktı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken rahatsızlanmıştı.
Birden kesilen yayın, yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra “Cumhurbaşkanı Seçim Özel” adlı program bitirildi.
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, Kanal 7 ve Ülke TV’nin ortak canlı yayının saat 22.00’de başlayacağı açıklanmıştı. Ancak yayın 23.30’da başladı.
Erdoğan, “Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor. Cezaevindeki teröristler şu an 14 Mayıs’ı bekliyor” diyerek muhalefeti eleştirdi.
23.40 sıralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Erdoğan’a “seçimi kazanırsa yeni kabinede mevcut bakanlardan kimsenin olup olmayacağını” ve “kampanya paketlerindeki somut taahhütlerini” sordu.
Erdoğan’dan yanıt gelmezken, kamera Hasan Öztürk üzerinde sabitlendi.
Öztürk reklama gidilmesini isterken, ekrana “Eyvah eyvah” sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan’ı göstermeden program birden kesildi.
‘Midemi ciddi anlamda üşütmüşüm’
Kamera önünde yaklaşık 15 saniye süren sessizlik sırasında Hasan Öztürk, bir ara hızla yerinden kalkmak istedi ancak tekrar koltuğuna oturdu.
Program, verilen aradan yaklaşık 20 dakika sonra, 00.07 sıralarında tekrar başladı.
Yorgun olduğu gözlenen Erdoğan rahatsızlanmasıyla ilgili olarak, “Dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı, midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki ‘Artık söz verdik, gideceğiz’. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum” dedi.
Erdoğan daha sonra “Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımdan da aflarını özellikle rica ediyorum. Yarın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışı var…Ülkemiz için çok çok önemli bir adım olacak…Yarın inşallah birlikte olmak üzere” diye konuştu ve program erken bitirildi.