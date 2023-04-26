Yasa kapsamında, sosyal medyada kullanıcılara, din ve siyasi görüşler gibi hassas verilere dayalı olarak reklam gösterimi durdurulacak.

Sahte haber, manipüle edilmiş videolar ve fotoğraflar gibi yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklere izin verilemeyecek.

AB makamları, halk sağlığını veya seçimleri tehlikeye atan bilgiler gibi zararlı içerikleri teşvik edip etmediklerini kontrol etmek için, sosyal medya verilerine ve algoritmalarına erişme hakkına sahip olacak.

Sosyal medya platformları, herhangi bir kriz ya da doğal afet durumunda, talep üzerine algoritmalarını hızlı bir şekilde ayarlamak zorunda olacak.

Bu platformların bağlı olduğu şirketlere ayrıca, halk sağlığı, çocukların güvenliği ve ifade özgürlüğü gibi konularda, olası risklere ilişkin yıllık değerlendirme yapma yükümlülüğü getirildi.

Şirketler, bu tür olumsuzluklarla mücadele amacıyla aldıkları önlemeleri açıklamak zorunda kalacak.

Veri paylaşımı

Bağımsız soruşturma yükümlülüğü getirilen sosyal medya platformları, verilerini hükümetler ve araştırmacılarla da paylaşmak durumunda kalacak.

Yasa kapsamında büyük internet şirketlerine değerlendirme ve mücadele yöntemi için, 25 Ağustos’ta kadar süre tanındı.

Yeni yasa, aylık kullanıcı sayısı, AB nüfusunun yüzde 10’undan, yani 45 milyondan fazla olan 19 internet kuruluşlarını kapsıyor.

Yasa kapsamında önlem alma zorunluluğu bulunan sosyal medya platformları Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest ve Snapchat.

Ayrıca Apple ve Google’ın uygulama mağazaları, Google Haritalar, Wikipedia ve arama motorları Google ve Bing’in yanı sıra alış veriş siteleri Amazon, Booking, AliExpres, Google Shopping ve Zalando da yasaya tabi olacak.

AB Dijital Hizmetler Yasası’na aykırı hareket eden şirketlere, yıllık cirosunun yüzde 6’sı tutarına kadar para cezası verilebilecek. Bazı şirketler için bu ceza, milyarlarca euroyu bulabilecek.

Şirketlerin, cezaya rağmen yasaları çiğnemeye devam etmeleri durumunda ise, AB içerisinde faaliyet göstermelerine izin verilmeyecek.

AB Komisyonu, önümüzdeki günlerde aralarında milyonlarca kullanıcısı bulunan porno sitelerinin de yer aldığı 4 – 5 internet platformunu daha listeye eklemeye hazırlanıyor.

Brüksel’de yeni düzenlemeye ilişkin bilgi veren AB Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, bu internet platformlarının sistem üzerinde çok büyük etkilerinin bulunduğunu vurguladı.